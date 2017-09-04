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Главная » Мир » В Австрии предложили в 1,5 раза сократить выплаты мигрантам

В Австрии предложили в 1,5 раза сократить выплаты мигрантам

В Австрии предложили в 1,5 раза сократить выплаты мигрантам
Себастьян Курц / Фото: УНИАН

Это должно обезопасить благосостояние государства и социальную систему в долгосрочной перспективе

04.09.17 191
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Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что льготы для мигрантов должны быть сокращены и ограничены. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы должны обезопасить благосостояние нашего государства и наши системы... в долгосрочной перспективе. Чтобы достичь этого, мы должны защитить нашу социальную систему от дальнейшей иммиграции", – сказал Курц.

Консервативная Народная партия Курца лидирует в опросах общественного мнения перед парламентскими выборами, которые состоятся 15 октября. Вопрос миграции в избирательной кампании является одним из ключевых.

"Многие получают основные выплаты по социальным пособиям... и при этом не делают взносов в социальную систему. Те, кто работает и платит налоги, не должны быть в невыгодном положении", – сказал он.

Три провинции в Австрии уже ввели ограничения, подобные тем, что предложил Курц, еще в начале миграционного наплыва. "Партия свободы", получившая поддержку из-за оппозиции иммиграции, обвиняет Курца в копировании их идей.

План предусматривает сокращение выплат беженцам до 560 евро в месяц на человека или примерно половину порога бедности в соответствии с консенсусом 40 социальных групп, в то время как оплата на семью будет ограничена 1500 евро.

В федеральной земле Вены, где производится более 60% платежей за основные социальные пособия, один человек, независимо от гражданства, в настоящее время имеет право на получение около 840 евро в месяц.

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