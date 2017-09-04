Демократические силы Сирии освободили от ИГИЛ район Старого города Ракки

Захват Большой мечети в Ракке является "вехой" в битве с "Исламским государством"

Международная коалиция под руководством США заявила, что союзные Демократические силы Сирии успешно освободили от ИГИЛ старинную мечеть в Ракке после захвата кварталов Старого города. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

В заявлении коалиции, обнародованном 4 сентября, говорится, что захват Старого города Ракки, особенно Большой мечети, является "вехой" в битве с ИГИЛ.

Также сказано, что Демократические силы Сирии (SDF) приложили очень много усилий, чтобы уменьшить разрушение инфраструктуры, включая древнюю мечеть.

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Напомним, поддерживаемые США Демократические силы Сирии (SDF) захватили Старый город Ракки, которую называют фактической столицей "Исламского государства" в Сирии. Сообщалось, что бойцы SDF контролируют около половины города.