Демократические силы Сирии освободили от ИГИЛ район Старого города Ракки

Международная коалиция под руководством США заявила, что союзные Демократические силы Сирии успешно освободили от ИГИЛ старинную мечеть в Ракке после захвата кварталов Старого города. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.
В заявлении коалиции, обнародованном 4 сентября, говорится, что захват Старого города Ракки, особенно Большой мечети, является "вехой" в битве с ИГИЛ.
Также сказано, что Демократические силы Сирии (SDF) приложили очень много усилий, чтобы уменьшить разрушение инфраструктуры, включая древнюю мечеть.
Напомним, поддерживаемые США Демократические силы Сирии (SDF) захватили Старый город Ракки, которую называют фактической столицей "Исламского государства" в Сирии. Сообщалось, что бойцы SDF контролируют около половины города.