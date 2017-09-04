В Пуэрто-Рико объявлено чрезвычайное положение из-за урагана "Ирма"

В Пуэрто-Рико в понедельник, 4 сентября, был введен режим чрезвычайного положения в связи с надвигающимся ураганом "Ирма". Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Fox News.
Ураган "Ирма" уже достиг отметки трех баллов из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. По словам губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, власти островного государства располагают средствами для ликвидации возможных последствий стихии.
"Несмотря на экономические проблемы, с которыми сталкивается Пуэрто-Рико, есть одобренный бюджет на $15 млн на чрезвычайные ситуации", – заявил он.
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Стихия может достигнуть побережья Пуэрто-Рико 5 сентября.