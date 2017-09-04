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Главная » Мир » США будут рассматривать торговлю с КНДР как помощь ее ядерным намерениям, – Хейли

США будут рассматривать торговлю с КНДР как помощь ее ядерным намерениям, – Хейли

США будут рассматривать торговлю с КНДР как помощь ее ядерным намерениям, – Хейли
Никки Хейли / Фото: washtimes.com

Этот кризис выходит за пределы ООН

04.09.17 24
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Любая торговля с Северной Кореей будет рассматриваться США как помощь незаконным ядерным стремлениям Пхеньяна. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявила постоянный представитель США в этой международной организации Никки Хейли, передает Укринформ.

"Этот кризис выходит за пределы ООН. США будут рассматривать каждое государство, ведущее предпринимательскую деятельность с Северной Кореей, как страну, помогающую неразумным и опасным ядерным намерениям", – сказала Хейли.

По ее убеждению, решительность в противодействии угрозам КНДР надо усилить и на уровне Совета безопасности ООН.

По ее словам, попытки словесно убедить Северную Корею отказаться от своих угрожающих ядерных амбиций провалились.

"Члены Совета безопасности, несомненно, призовут к возвращению за стол переговоров, но мы уже участвовали во многих прямых и многосторонних переговорах с северокорейским режимом, которые каждый раз не приводили к результату", – отметила Хейли.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты рассматривают вариант прекращения торговых отношений со странами, которые ведут бизнес с КНДР, чтобы урегулировать ситуацию на Корейском полуострове. Трамп заявил об этом после того, как Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы. За день до этого, 2 сентября, Северная Корея объявила о создании боеголовки с термоядерным зарядом, предназначенной для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.

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