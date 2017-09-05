Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Сеулу

Администрация президента США опубликовала заявление в котором говорится, что Дональд Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Кореи.
Во время разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, Трамп подтвердил отмену ограничения на вес боеголовок, которые размещают в Южной Корее.
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"Трамп также одобрил приобретение Южной Кореей оружия и снаряжения США за несколько миллиардов долларов", - сообщает пресс-служба администрации президента США, на которую ссылаются мировые СМИ.
Напомним, Южная Корея согласна разместить у себя "мощнейшее тактическое оружие" из США.