В БРИКС хотят отказаться от доллара

На девятом саммите БРИКС, проходящем в китайском Сямэне, говорили об инвестициях, "зеленой" экономике и о отказе от доллара при расчетах в пользу национальных валют и криптовалюты.
Как пишет Gazeta.ru, саммит БРИКС проходит под девизом: "укрепление партнерства во имя безоблачного будущего".
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На саммите активно обсуждался вопрос преодоления зависимости от доллара. Договорились "не с завтрашнего дня", но постепенно вытеснять доллар во взаиморасчетах между странами БРИКС и БРИКС+ (плюс - Египет, Гвинея, Мексика, Таджикистан, Таиланд).
Китайский лидер заявил, что что внешние инвестиции стран БРИКС составили $197 млрд в 2016 году. Но лишь 5% инвестиций прошли между странами "пятерки". "Это мало, и расчеты в нацвалютах дадут толчок инвестициям", - уверен Си Цзиньпин.
Напомним, НБУ не признает Bitcoin валютой, но и не запрещает его майнинг.