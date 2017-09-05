В БРИКС хотят отказаться от доллара

На девятом саммите БРИКС, проходящем в китайском Сямэне, говорили об инвестициях, "зеленой" экономике и о отказе от доллара при расчетах в пользу национальных валют и криптовалюты.

Как пишет Gazeta.ru, саммит БРИКС проходит под девизом: "укрепление партнерства во имя безоблачного будущего".

На саммите активно обсуждался вопрос преодоления зависимости от доллара. Договорились "не с завтрашнего дня", но постепенно вытеснять доллар во взаиморасчетах между странами БРИКС и БРИКС+ (плюс - Египет, Гвинея, Мексика, Таджикистан, Таиланд).

Китайский лидер заявил, что что внешние инвестиции стран БРИКС составили $197 млрд в 2016 году. Но лишь 5% инвестиций прошли между странами "пятерки". "Это мало, и расчеты в нацвалютах дадут толчок инвестициям", - уверен Си Цзиньпин.

Напомним, НБУ не признает Bitcoin валютой, но и не запрещает его майнинг.