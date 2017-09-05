Около 20 выживших в пожаре в Grenfell Tower пытались совершить суицид

В Великобритании по меньшей мере 20 человек, которые выжили во время пожара в многоэтажном жилом доме Лондона Grenfell Tower, попытались покончить жизнь самоубийством.

Об этом рассказали волонтеры, которые работали с пострадавшими. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.

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Среди причин, подтолкнувших людей на такой шаг, психологи называют депрессию, чувство вины, а также неспособность справиться с потерей близких.

Кроме того, многие страдают от посттравматического стрессового расстройства.

Напомним, в ночь на 14 июня многоэтажный жилой дом GrenfellTower охватил пожар. В результате пожара погибли 79 человек.