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Главная » Мир » Путин предложил Литве стать на колени, - Грибаускайте

Путин предложил Литве стать на колени, - Грибаускайте

Путин предложил Литве стать на колени, - Грибаускайте
Фото: AFP

Пока Россия смотрит на своих соседей или малые страны подобным образом, хорошие и справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться с этой страной

05.09.17 842
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Литва готова поддерживать равные отношения с соседними государствами, однако руководство страны испытывает давление со стороны президента РФ Владимира Путина.

Об этом Delfi заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

"С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними и т. д. Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения", — сказала президент.

Грибаускайте отметила: пока Россия смотрит на своих соседей или малые страны подобным образом, "хорошие и справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться с этой страной".

"До тех пор, пока Россия, и особенно нынешняя Россия, не поймет, что все страны в первую очередь независимы, какими бы большими или маленькими они ни были, что со всеми странами нужно сотрудничать с уважением, - отношения будут сложными. Мы не отрицаем необходимости диалога с нашими соседями, мы открыты, но только на основе взаимного уважения и равноправных отношений. И ни в коем случае не должно быть какого-либо диктата и навязанных условий", — добавила президент Литвы.

Напомним, Грибаускайте пошла против Евросоюза.

 

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