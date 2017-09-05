Россия подает в суд на США

Владимир Путин поручит Министерству иностранных дел подать иск в американский суд из-за ситуации с российской дипломатической собственностью в США, передает РИА Новости.

"Для начала дам поручение МИД обратиться в суд, посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", - сказал президент на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

По словам Путина, Вашингтон лишил российское государство возможности пользоваться имуществом страны. "Это явное нарушение имущественных прав российской стороны", - подчеркнул он.

"Что касается зданий и сооружений - это действительно беспрецедентная вещь. Я как выпускник юридического факультета Петербургского университета могу вам сказать, что любой юрист вам скажет: право собственности состоит из трех элементов - право владения, использования и распоряжения", - добавил он.

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Между тем, Путин согласился, что Вашингтон имел право сократить число российских дипломатических учреждений.

Напомним, администрация президента Барака Обамы в конце 2016 года закрыла доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. В августе американские власти потребовали закрыть консульство в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, мотивируя это ответом на предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.