Путин заявил, что Кадыров вправе иметь свое мнение

Никакой фронды в словах руководителя Чечни Рамзана Кадырова о событиях в Мьянме нет, заявил президент Владимир Путин.
Ранее заявление Кадырова о ситуации в Мьянме многие СМИ интерпретировали как его готовность оспорить позицию Москвы, пишет РИА Новости.
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"Что касается мнений граждан России по поводу внешней политики российского государства, то каждый человек имеет право иметь собственное мнение. Это вне зависимости от его должностного положения. Что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается, но я вас уверяю, что никакой фронды со стороны руководителя Чечни нет, прошу всех успокоиться, все в порядке", — сказал Путин на пресс-конференции в Китае.
Напомним, футбольный матч Киргизия-Мьянма отменен из-за террористической угрозы.