Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на издание The Hindu.

По словам спецдокладчика ООН Янхи Ли, большинство погибших были мусульманами - представителями народности рохинджа.

Кроме того, по состоянию на 1 сентября около 30 тыс. человек стали вынужденными переселенцами, еще 20 тыс. "застряли" на границе Мьянмы и Бангладеша или "среди рек и гор".

Отметим, 25 августа в Мьянме представители рохинджа напали на несколько блокпостов полиции. Тогда жертвами атаки стали около 15 полицейских.

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Инцидент произошел после того, как Консультативная комиссия штата Ракхайн во главе с экс-генсеком ООН Кофи Аннаном представила свой отчет, рекомендующий США принять меры по ускорению экономического развития и социальной справедливости в Ракхайне для разрешения конфликта между мусульманами-рохинджа и буддистами-бирманцами.

Напомним, конфликт на этно-религиозной почве между мусульманами-рохинджа и буддистами-бирманцами в штате Ракхайн длится более ста лет. Но он существенно обострился в 2011 году, когда Мьянма перешла от военного к гражданскому правлению.