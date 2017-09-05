Лукашенко о "Западе-2017": Раз есть войска, их надо учить воевать

Предстоящие белорусско-российские учения "Запад-2017" не нацелены на то, чтобы на кого-то нападать, в чем смогут убедиться приглашенные зарубежные наблюдатели.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности, сообщает БЕЛТА.

"Хотел бы накануне начала активной фазы учений "Запад-2017" услышать информацию от Министерства обороны, какова ситуация в этом плане. При этом хочу предупредить: хватит оправдываться - оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует, мы ни от кого это не скрывали, мы ее будем учить воевать. На всякий случай", - заявил белорусский лидер.

При этом Лукашенко отметил, что на учения приглашены зарубежные наблюдатели.

"Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения - мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят", - подчеркнул президент.

Напомним, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" состоятся 14-20 сентября. По информации некоторых СМИ, в частности британского The Guardian, в этих учениях могут участвовать до 100 тыс. военнослужащих.