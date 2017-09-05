Путин о КНДР: Будут "есть траву", но от ядерной программы не откажутся

Президент России Владимир Путин уверен, что санкции против КНДР на заставят эту страну отказаться от ядерной программы. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, "использование санкций в данном случае уже является бесполезным и неэффективным".

"Да они (в КНДР, - ред.) траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности", - заявил глава российского государства.

Поэтому российский президент считает единственно верным дипломатический путь решения северокорейской проблемы.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты рассматривают вариант прекращения торговых отношений со странами, которые ведут бизнес с КНДР, чтобы урегулировать ситуацию на Корейском полуострове. Трамп заявил об этом после того, как Северная Корея сообщила об успешном испытании водородной бомбы.

За день до этого, 2 сентября, Северная Корея объявила о создании боеголовки с термоядерным зарядом, предназначенной для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.