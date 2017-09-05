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Главная » Мир » СМИ: Членство РФ в Совете Европы - под угрозой

СМИ: Членство РФ в Совете Европы - под угрозой

СМИ: Членство РФ в Совете Европы - под угрозой
Фото из открытых источников

Москва может "вылететь" из организации, если не будет принимать участия в избрании ключевого персонала 

05.09.17 221
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Российская Федерация может выбыть из Совета Европы уже в ближайшее время. Об этом сообщает Politico со ссылкой на руководителей организации, передает РБК-Украина.

Сообщается, что в 2014 году Россию лишили права голоса в организации после того, как она аннексировала украинский полуостров Крым. Указано, что если ситуация не изменится, выборы новых судей и руководителей организации в течение следующих двух лет пройдут без участия Москвы.

Согласно информации издания Москва может "вылететь" из организации, если она не будет принимать участия в выборе ключевого персонала. Таким образом, будет разрушен юридический мост между Европой и Россией, который существовал с 1996 года, когда Москва присоединилась к Совету Европы.

"Существует потенциальная угроза, что Россия покинет организацию", - сказал генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Он отметил, что если России придется уйти, тогда 140 млн людей останутся без возможности обращаться к высшему суду в Европе.

"Но нам надо обдумать вот что: будет ли Европа лучше и безопаснее, если Россия останется сама по себе за пределами юридической системы Европы? Для меня это очень острый вопрос", - отметил Ягланд.

Напомним, Россия приняла решение приостановить выплату взносов в Совет Европы за 2017 год из-за "глубокого кризиса" и "деградации" ПАСЕ.

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