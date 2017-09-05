Министр обороны Франции: Скоро северокорейские ракеты смогут долететь до Европы

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что КНДР может вскоре разработать ракеты, которые смогут долететь до европейских стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, Северная Корея может разработать баллистические ракеты, которые будут способны достичь Европы, раньше, чем ожидалось.

"Сценарий эскалации в направлении серьезного конфликта нельзя отвергать. Европа рискует быть в пределах досягаемости ракеты лидера Северной Кореи Ким Чен Ына раньше, чем ожидалось", - подчеркнула глава Минобороны Франции.

Напомним, Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы.

Министр финансов США Стивен Мнучин уже заявил, что представит президенту Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР. Трамп в свою очередь заявил, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность прекращения торговых связей с каждой страной, которая сотрудничает с Северной Кореей.