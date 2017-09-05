В Британии задержали военных по подозрению в подготовке теракта, - СМИ

В Великобритании задержали членов запрещенной неонацистской группы по подозрению в подготовке терактов, в числе которых были британские военнослужащие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Британские солдаты были арестованы контртеррористической полицией за вероятную принадлежность к членам запрещенной неонацистской группы National Action", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, 22-летний житель Бирмингема, 32-летний из Повиса, 24-летний из Ипсуича и 24-летний из Нортгемптона были арестованы во вторник по подозрению в подготовке террористических актов.

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В Министерстве обороны подтвердили, что "ряд лиц, служащих в армии, были задержаны по закону о терроризме".

Отмечается, что все четверо мужчин содержатся в полицейском участке в Вэст-Мидлендсе. Аресты проводились полицией совместно с контртеррористическими подразделениями из Вэст-Мидлендса, Уэльса и Ист-Мидлендса.