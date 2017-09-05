Сирийская армия прорвала блокаду ИГИЛ в Дейр-Эз-Зоре

Город находился в осаде больше двух лет

Военные Сирии прорвали окружение боевиков "Исламского государства" у города Дейр-эз-Зор – одного из последних оплотов ИГИЛ. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство.

Дейр-эз-Зор находился в осаде больше двух лет. Бойцы сирийской армии прорвались к базе 137-й механизированной бригады и соединились с защищавшими ее сирийскими военными. В результате многие боевики покинули свои позиции, бросив оружие и боеприпасы.

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Сирийские войска уничтожили более 50 "джихадмобилей", с помощью которых террористы пытались остановить прорыв. В настоящее время отряды сирийских правительственных войск ведут уличные бои в занятых боевиками кварталах города.