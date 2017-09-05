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Главная » Мир » Иран закрыл воздушное пространство для самолетов США

Иран закрыл воздушное пространство для самолетов США

Иран закрыл воздушное пространство для самолетов США
Иллюстрация из открытых источников

Речь идет как о военных, так и о пассажирских самолетах

05.09.17 45
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В Иране самолетам Соединенных Штатов Америки запретили пересекать воздушное пространство страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FARS.

"Мы не может демонстрировать миру двойной стандарт поведения. Вместо этого мы говорим, что США – самонадеянная мировая держава, и мы не позволим американским самолетам, даже для перевозки пассажиров, пересекать воздушное пространство Ирана, так как Иран – против политики правительства США", – заявил командующий иранской базой ПВО "Хатам аль-Анбия" генерал Амир Фарзад Эсмаили.

Согласно информации издания, в случае нарушения воздушного пространства самолеты будут получать предупреждение от базы противовоздушной обороны, что иранское командование расценивает как "наименьшую из возможных реакций".

Иранский бригадный генерал Мохаммад Бакери в свою очередь раскритиковал США за требование согласования по поводу военных кораблей Ирана в Персидском заливе.

"Если что-нибудь случится с нефтяными платформами Ирана в Персидском заливе со стороны террористов, будут ли там иностранные военные корабли?", – резюмировал он.

Напомним, суд в Иране постановил, что администрация США должна выплатить компенсацию в размере $245 млн пострадавшим при химических атаках, которые проводили войска Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

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