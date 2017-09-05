Французская армия будет использовать вооруженные беспилотники

Сейчас в ВС Франции есть несколько дронов-разведчиков

В армии Франции через два года начнут использовать вооруженные беспилотные летательные аппараты. Об этом заявила министр обороны Флоренс Парли, передает Европейская правда со ссылкой на The Local.

"Я решила начать процесс вооружения наших разведывательных и наблюдательных беспилотников", – сказала Парли.

В настоящее время во Франции есть несколько беспилотных самолетов, которые используют для наблюдения за джихадистскими группами в африканском регионе Сахель, но на них нет вооружения.

Парли заявила, что военные планируют оборудовать до 2019 года "точным управляемым" оружием шесть беспилотных летательных аппаратов, приобретенных в США.

По ее словам, беспилотники станут постоянной угрозой вооруженным террористическим группам в районах, где действуют французские военные.

"Это решение не меняет правил использования оружия. Правила участия вооруженных беспилотников будут абсолютно идентичными тем, которые уже применяются", – добавила Парли.

Ряд стран, включая Соединенные Штаты, Израиль, Италию и Великобританию, уже имеют оперативные вооруженные беспилотники.