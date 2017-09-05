Канцлера Германии Ангелу Меркель закидали помидорами во время предвыборного митинга в небольшом студенческом городке Гейдельберг. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на местное издание Heidelberg24.

На митинге собрались около трех тысяч сторонников Меркель. По окончанию выступления немецкого канцлера из толпы в нее бросили два помидора. Один из них угодил в бедро Меркель, а другой попал в ведущую митинга.

По информации издания, Меркель отреагировала на произошедшее с улыбкой, а ее визит в Гейдельберг продолжился в штатном режиме.

Немецкое агентство DPA, ссылаясь на данные полиции, сообщило, что бросивших помидоры в Меркель было двое. Правоохранители пока не установили их личности.

Ангела Меркель смотрит на своего "обидчика"

Фото: twitter.com/MarinellaSix