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Главная » Мир » Трамп отменил программу защиты молодых иммигрантов

Трамп отменил программу защиты молодых иммигрантов

Трамп отменил программу защиты молодых иммигрантов
Дональд Трамп / Фото: abcnews.com

Программа предусматривала защиту иммигрантов от депортации и предоставляла им возможность работать в США

05.09.17 77
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Президент США Дональд Трамп отменил программу защиту молодых иммигрантов, которую ранее ввел экс-президент Барак Обама. Об этом сообщает DW.

Программа предусматривала защиту иммигрантов от депортации и предоставляла им около 800 тыс. рабочих мест.

"Трамп отменяет программу, которая защищает от выдворения и дает право на трудоустройство иммигрантам, которые нелегально попали в США в несовершеннолетнем возрасте", – говорится в сообщении.

По информации издания, ожидалось, что Трамп объявит о своем решении публично. Однако вместо него заявление сделал генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

"Я здесь сегодня для того, чтобы объявить, что программа, известная как DACA, которую ввела администрация Обамы, отменяется", – сообщил Сешнс, отметив, что программа "забрала рабочие места у сотен тысяч американцев, позволив незаконным мигрантам занимать эти рабочие места".

Он подчеркнул, что Америке нужна законная миграция, которая "служит национальным интересам" и что Штаты не могут позволить въезд в страну всем желающим.

А президент США в микроблоге Twitter призвал Конгресс урегулировать это на законодательном уровне, написав: "Конгресс, будь готов выполнить свою работу".

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