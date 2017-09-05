Трамп отменил программу защиты молодых иммигрантов

Президент США Дональд Трамп отменил программу защиту молодых иммигрантов, которую ранее ввел экс-президент Барак Обама. Об этом сообщает DW.
Программа предусматривала защиту иммигрантов от депортации и предоставляла им около 800 тыс. рабочих мест.
"Трамп отменяет программу, которая защищает от выдворения и дает право на трудоустройство иммигрантам, которые нелегально попали в США в несовершеннолетнем возрасте", – говорится в сообщении.
По информации издания, ожидалось, что Трамп объявит о своем решении публично. Однако вместо него заявление сделал генеральный прокурор США Джефф Сешнс.
"Я здесь сегодня для того, чтобы объявить, что программа, известная как DACA, которую ввела администрация Обамы, отменяется", – сообщил Сешнс, отметив, что программа "забрала рабочие места у сотен тысяч американцев, позволив незаконным мигрантам занимать эти рабочие места".
Он подчеркнул, что Америке нужна законная миграция, которая "служит национальным интересам" и что Штаты не могут позволить въезд в страну всем желающим.
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А президент США в микроблоге Twitter призвал Конгресс урегулировать это на законодательном уровне, написав: "Конгресс, будь готов выполнить свою работу".