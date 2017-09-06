С островов южного побережья штата Флорида во вторник, 5 сентября, началась эвакуация людей в связи с приближением урагана "Ирма". Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Washington Post.

В обязательном порядке эвакуируют туристов с острова Ки, а также всех жителей южного побережья штата.

Пока ураган находится на расстоянии около 2,5 тысячи км от города Ки-Уэст. Он движется на запад со скоростью около 22,5 км/час. Скорость ветра в центре урагана составляет примерно 290 км/час.

Ранее сообщалось, что из-за надвигающегося урагана "Ирма" в Пуэрто-Рико и американском штате Флорида был объявлен режим чрезвычайного положения.