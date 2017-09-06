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Главная » Мир » Насилие в Мьянме может дестабилизировать регион, - генсек ООН

Насилие в Мьянме может дестабилизировать регион, - генсек ООН

Насилие в Мьянме может дестабилизировать регион, - генсек ООН
Фото из открытых источников

Антониу Гутерриш призвал власти страны положить конец насилию

06.09.17 128
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Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что нарастание конфликта вокруг мусульман-рохинджа в Мьянме способно привести к серьезным последствиям для региона.

По словам генсека, которые цитирует Интерфакс - Украина, насилие в Мьянме создает такую ситуацию, которая может дестабилизировать регион.

Гутерриш отметил, что речь идет о риске этнических чисток в Мьянме, и выразил надежду на то, что подобного развития событий удастся избежать.

Он написал письмо в СБ ООН, в котором выразил беспокойство и предложил меры для нормализации ситуации и призвал власти Мьянмы положить конец насилию.

Напомним, конфликт на этно-религиозной почве между мусульманами-рохинджа и буддистами-бирманцами в штате Ракхайн длится более ста лет. Но он существенно обострился в 2011 году, когда Мьянма перешла от военного к гражданскому правлению.

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