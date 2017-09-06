Узбекскую валюту девальвировали в два раза

Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Курс национальной валюты был установлен на уровне 8,1 тыс. сум за доллар. Так, ранее курс составлял 4,210 тыс. сум за доллар.

В Центробанке Узбекистана пояснили, что в результате анализа факторов, которые влияют на курс национальной валюты к доллару с 2003 по 2017 год, специалисты пришли к выводу, что ориентировочный равновесный курс сума к доллару составляет 8 – 8,15 тыс. сум за доллар.

В ведомстве также отметили, что такая мера была необходима для либерализации валютного рынка.

Стоит отметить, что в последний раз серьезная девальвация национальной валюты в Узбекистане проводилась в конце 2001 года. Тогда сум подешевел к доллару примерно в 1,6 раза.

Напомним, в Ташкенте арестовали дочь экс-президента Узбекистана.