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Главная » Мир » Командующего армии Лесото застрелили

Командующего армии Лесото застрелили

Командующего армии Лесото застрелили
Фото: geo.koltyrin.ru

Мотив пока остается неизвестным

06.09.17 123
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На военной базе в столице Лесото Масеру были застрелены командующий Силами обороны страны Хоантл Мотсомотсо и двое высокопоставленных офицеров.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Хотя пока мотив этого поступка остается неизвестным, в Лесото со времени получения независимости в 1966 году уже несколько раз происходили государственные перевороты и политические убийства", - говорится в сообщении.

Напомним, 2014 году в Лесото произошла попытка государственного переворота и с того времени государство проходит период "политической турбулентности". Так, уже три раза по итогам выборов (последние из которых состоялись в июне 2017 года) не удалось определить победителя со значительным перевесом по голосам.

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