Командующего армии Лесото застрелили

На военной базе в столице Лесото Масеру были застрелены командующий Силами обороны страны Хоантл Мотсомотсо и двое высокопоставленных офицеров.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
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"Хотя пока мотив этого поступка остается неизвестным, в Лесото со времени получения независимости в 1966 году уже несколько раз происходили государственные перевороты и политические убийства", - говорится в сообщении.
Напомним, 2014 году в Лесото произошла попытка государственного переворота и с того времени государство проходит период "политической турбулентности". Так, уже три раза по итогам выборов (последние из которых состоялись в июне 2017 года) не удалось определить победителя со значительным перевесом по голосам.