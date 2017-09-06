Командующего армии Лесото застрелили

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Хотя пока мотив этого поступка остается неизвестным, в Лесото со времени получения независимости в 1966 году уже несколько раз происходили государственные перевороты и политические убийства", - говорится в сообщении.

Напомним, 2014 году в Лесото произошла попытка государственного переворота и с того времени государство проходит период "политической турбулентности". Так, уже три раза по итогам выборов (последние из которых состоялись в июне 2017 года) не удалось определить победителя со значительным перевесом по голосам.