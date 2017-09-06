Правительство Молдовы ищет пути, как отправить своих военных на учения в Украину

Правительство Молдовы будет настаивать на участие молдавских военных в международных учениях Rapid Trident-2017 на территории Украины.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип призвал министров найти возможность отправить молдавский контингент на учения, сообщает NewsMaker.

"Накануне была отменена поездка на учения в Украине. До этого таким же образом были отменены еще пять поездок. Я считаю, что оснований этого нет…Никому не нужна нетренированная армия. Я предлагаю включить в повестку дня решение правительства об участии наших военных в учениях", - заявил Филип.

Отметим, президент Игорь Додон запретил военным Молдовы участвовать в международных военных учениях Rapid Trident-2017, которые пройдут на территории Украины.

Напомним, Rapid Trident-2017 пройдут в начале сентября во Львовской области. Ожидается, что в них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из Украины и 14 стран-партнеров.