Трамп хочет вернуть в США триллионы долларов

Президент США заявил, что, по его оценке, объем хранящегося за рубежом американского капитала составляет $4 трлн. Как сообщают мировые СМИ, он сказал об этом на встрече с главой республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом, спикером Палаты представителей Полом Райананом и председателями профильных комитетов Конгресса.

"Мы обязаны вернуть триллионы долларов, которые на данный момент хранятся за границей. Огромные суммы, которые не могут вернуться в страну из-за нашего налогового кодекса и ставок",— подчеркнул Трамп.

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Также он отметил, что налоговый кодекс США несправедлив, и его очень сложно понять, поэтому его нужно сделать «настолько простым, насколько это возможно.

Отметим, ранее Минфин США заявил, что налоговая реформа американского президента предполагает снижение налога на прибыль компаний до 15% с 35%. В ведомстве отметили, что реформа "окупится" и позволит сократить национальный долг США, который превысил $20 трлн.

Напомним, Рим должен 2,281 трлн евро.