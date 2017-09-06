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Главная » Мир » Мьянма начинает минную войну на границе с Бангладеш, - СМИ

Мьянма начинает минную войну на границе с Бангладеш, - СМИ

Мьянма начинает минную войну на границе с Бангладеш, - СМИ
Фото: Будда.by

Установка мин может быть мерой против возвращения в страну мусульман-рохинджа

06.09.17 275
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Мьянма устанавливает наземные мины на границе с Бангладеш.

"Наши силы видели от трех до четырех групп, работающих вблизи забора из колючей проволоки, они что-то помещали в землю", — сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, установка мин может быть мерой против возвращения в Мьянму мусульман-рохинджа.

Напомним, Путин заявил, что Кадыров вправе иметь свое мнение по поводу Мьянмы.

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