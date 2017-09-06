Путин не признает ядерный статус КНДР

Президент России Владимир Путин по итогам двусторонних переговоров с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что РФ не признает ядерный статус Северной Кореи.

"Ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии",— приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

При этом, президент РФ отметил, что сейчас, как никогда, всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности.

При этом он напомнил, что конкретные соображения российской стороны изложены в разработанной совместной с Китаем "дорожной карте".

"Призываем все заинтересованные стороны внимательнее присмотреться к этой инициативе, которая, на наш взгляд, предлагает реальный путь снижения напряженности и поэтапного урегулирования",— резюмировал Путин.

Напомним, КНДР в ночь на вторник запустила ракету, которая, пролетев над японским островом Хоккайдо, упала в Тихий океан. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что запуск ракеты "Хвасон-12" над Японией был значимой прелюдией к обстрелу Гуама.