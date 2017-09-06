В Бразилии предъявлены официальные обвинения сразу двум экс-президентам

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на ВВС.

По данным следствия, что в период с 2002 по 2016 год подозреваемые основали преступную группу, которая действовала во время пребывания на посту президента Лулы да Силве и Дилмы Русеф, которые сменяли друг друга на этой должности, для совершения преступлений.

Как отметили в прокуратуре, Лулу да Силва "напрямую вел переговоры с частными компаниями о получении средств на свою предвыборную кампанию 2002 года, пообещав в случае избрания на пост президента использовать государственные институты для обогащения этих групп предпринимателей".

Что касается Дилмы Русеф, то ее отправили в отставку в августе прошлого года. Тогда ей вменялось сокрытие бюджетного дефицита и перераспределение средств казны без консультаций с парламентом.

Напомним, Фокус разбирался, как импичмент стал традиционным развлечением бразильцев.