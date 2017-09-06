Евросоюз продлил "крымские" санкции против России

Послы стран Европейского союза приняли решение о продлении санкций против физических лиц и компаний из-за агрессии России против Украины еще на шесть месяцев. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции, включающие замораживание активов и запрет на въезд для 149 чиновников из России и сепаратистов + 38 компаний", - написал он.
Решение послов ЕС уже прокомментировал президент Украины Петр Порошенко.
"Приветствую решение послов ЕС продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма. Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом", - подчеркнул президент.
Напомним, 4 августа Европейский союз расширил санкции против Российской Федерации из-за скандала с поставками турбин немецкого концерна Siemens в оккупированный Крым.