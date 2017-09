Российские государственные СМИ опубликовали фото, где Владимир Путин одного роста с президентом Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает "Голос Америки".



Старший исследователь американской частной разведывательной компании RAND Селе Лилли увидела в этом свидетельство амбиций России.



"Фото, сделанное российскими государственными СМИ, подчеркивает желание Москвы стоять на одном уровне с ведущими мировыми державами", - прокомментировала фото Селе Лилли.



На фото Владимир Путин жмет руку Си Цзиньпин. При этом Путин, рост которого составляет 173 сантиметра, кажется одного роста с лидером Китая, рост которого - 180 см.

This Russian state media photo underscores Moscow's desire to stand equal with other major powers. (Putin is 5'7. Xi is 5'11.) #BRICS2017 pic.twitter.com/FqGQTTc20L