Додон повторно запретил молдавским военным участвовать в учениях на территории Украины

Президент Молдовы Игорь Додон приостановил решение правительства об участии молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 в Украине. Об этом он написал в Facebook.

"Впервые с момента моего вступления в должность главы государства принял решение воспользоваться своим конституционным полномочием, согласно статье 88 части i Конституции РМ, предусматривающей право приостанавливать "действие актов правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом", – отметил Додон.

По мнению молдавского президента, правительство нарушило закон "О государственной безопасности", в соответствии с которым участие молдавской армии в совместных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждает главнокомандующий вооруженными силами, то есть президент.

"Согласно Конституции, Молдова - нейтральное государство, а молдавские военнослужащие, повторяю, не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем, мы не будет препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН",- подчеркнул Додон

Напомним, что накануне президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в учениях на Украине. Глава государства распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены, а организаторов Rapid Trident оповестили о том, что армия Молдовы не примет участия в мероприятиях.

Однако сегодня правительство приняло решение об участии молдавских военных в учениях. Премьер-министр Павел Филип отметил, что у Додона нет веских причин запрещать молдавскому контингенту участвовать в международных военных учениях.