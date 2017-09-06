В России уточнили: сначала особый статус ОРДЛО, потом – миротворцы

Миротворцы ООН могут быть введены на линию разграничения только после того, как Киев законодательно решит вопрос об утверждении на постоянной основе особого статуса ОРДЛО. Об этом заявил полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, передает Интерфакс-Украина.

"Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения в Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки", - отметил Грызлов.

Он обратил внимание на то, что эти поправки должны быть согласованы в рамках ТКГ.

"Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по формуле Штайнмайера", - объяснил Грызлов.

Кроме того, он добавил, что также нужно будет обеспечить разведение сил и средств на всей линии соприкосновения.

Напомним, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что готов согласиться на присутствие миротворцев ООН в Донбассе. Однако, сразу подчеркнул условия, при которых может рассматривать такой вариант развития событий.

Так, по его мнению, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы могут быть размещены только вдоль линии разграничения, а согласие на их размещение должны дать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР".