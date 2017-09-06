Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В России уточнили: сначала особый статус ОРДЛО, потом – миротворцы

В России уточнили: сначала особый статус ОРДЛО, потом – миротворцы

В России уточнили: сначала особый статус ОРДЛО, потом – миротворцы
Борис Грызлов / Фото: Getty Images

Борис Грызлов хочет реализовать "формулу Штайнмайера"

06.09.17 196
000

Миротворцы ООН могут быть введены на линию разграничения только после того, как Киев законодательно решит вопрос об утверждении на постоянной основе особого статуса ОРДЛО. Об этом  заявил полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, передает Интерфакс-Украина.

"Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения в Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки", - отметил Грызлов.

Он обратил внимание на то, что эти поправки должны быть согласованы в рамках ТКГ.

"Они будут касаться введения особого статуса на постоянной основе по формуле Штайнмайера", - объяснил Грызлов.

Кроме того, он добавил, что также нужно будет обеспечить разведение сил и средств на всей линии соприкосновения.

Напомним, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что готов согласиться на присутствие миротворцев ООН в Донбассе. Однако, сразу подчеркнул условия, при которых может рассматривать такой вариант развития событий.

Так, по его мнению, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Миротворцы могут быть размещены только вдоль линии разграничения, а согласие на их размещение должны дать незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР".

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Карта военных действий в зоне АТО на 6 сентябряОбнародовано видео, где украинский разведчик обращается к боевикамВ "ДНР" массово задерживают украинских "диверсантов", - ИС

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 23816
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 10247
  3. И Польша была под Россией. Как поляки сегодня противостоят лжи и пропаганде 4227
  4. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 4014
  5. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 2126
  6. Мир без Трампов. Колум Маккэнн о правде вымысла и обмане реальности 1256
  7. Одна девушка обещала показать сиськи тому, кто объяснит ей, о чём мой фильм, — Валентин Васянович 2643
  1. В парламенте предложили поднять минимальную зарплату 4822 / 5122
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 4775 / 6531
  3. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 4336 / 4819
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3478 / 53144
  5. Ураган "Ирма" усилился до пятой категории, NASA показало вид из космоса 3372 / 3661
  6. Перечень претендующих на досрочную пенсию льготников существенно сократят, – Рева 2648 / 2977
  7. Путин грозится поставками оружия террористам, - Турчинов 2312 / 2632
  1. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 34 / 6531
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 27 / 53144
  3. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 22 / 1851
  4. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 13 / 10247
  5. В Минсоцполитики обнародовали формулу, по которой каждый может посчитать свою пенсию 12 / 4819
  6. В Украине вводится 12-летнее школьное обучение 12 / 1239
  7. В парламенте предложили поднять минимальную зарплату 9 / 5122
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.