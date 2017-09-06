Холера унесла жизни уже более двух тысяч людей в Йемене

Количество случаев с подозрением на заболевание ежедневно увеличивается на 7 тысяч

В результате вспышки холеры в Йемене заразились 612 703 человека, а 2048 умерли с начала эпидемии в апреле текущего года.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения и министерства здравоохранения Йемена, передает Reuters.



"Количество новых случаев инфицирования возросло за последние две недели. Сейчас ситуация в Йемене худшая за последние полгода. Наиболее пораженными районами являются Ходейда, Аль-Джавф Аль-Махвит, Ибб, Дхамар, Эль-Байда и Аден", - сообщают врачи.

По мнению специалистов ООН, эпидемия имеет техногенную природу и обусловлена гражданской войной, которая оставила 15,7 миллионов людей без чистой воды и санитарии.

Ранее сообщалось, что, по мнению правозащитных организаций, Йемен находится "на пороге апокалипсиса" из-за войны и эпидемии холеры.

Количество случаев с подозрением на заболевание холерой в Йемене ежедневно увеличивается на 7 тысяч. Сильнее всего страдают столица Сана, провинции аль-Ходейда, Хаджа и Амрани.

Напомним, по данным ЮНИСЕФ, 180 млн человек в мире лишены доступа к питьевой воде из-за войн и конфликтов.