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Главная » Мир » Армия Асада в Сирии 27 раз использовала химическое оружие, - ООН

Армия Асада в Сирии 27 раз использовала химическое оружие, - ООН

Армия Асада в Сирии 27 раз использовала химическое оружие, - ООН
Иллюстративное фото

Всего в стране с начала гражданской войны зафиксированы 33 химические атаки

06.09.17 35
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Сирийская правительственная армия в ходе гражданской войны 27 раз применяла химическое оружие. Об этом говорится в докладе следователей ООН по делам о военных преступлениях в Сирии, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С 2011 года ООН зафиксировала в Сирии 33 химические атаки, 27 из которых были проведены армией президент Башара Асада, в том числе семь в период с 1 марта по 7 июля 2017 года. Ответственных за еще 6 химических атак пока не установили.

"Правительственные силы продолжили использовать химическое оружие против гражданских лиц в районах, которые контролирует оппозиция. В самом смертоносном инциденте сирийские ВВС применили зарин в Хан-Шейхуне (Идлиб), в результате чего погибли десятки женщин и детей", - говорится в докладе ООН.

Ранее Организация Объединенных Наций заявила о перехвате поставок химического оружия из Северной Кореи в Сирию.

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