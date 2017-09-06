Из Мьянмы уже бежали 150 тыс. мусульман, - ООН

Количество беженцев в Бангладеш из-за конфликта между властями Мьянмы и мусульманами приближается к 150 тыс. Об этом заявили в Организации объединенных наций, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В организации предупредили, что в Мьянме есть риск этнических чисток, который может привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе. В своем письме к Совету безопасности ООН генсек Антониу Гутерриш выразил беспокойствие, что результатом насилия в Мьянме может стать гуманитарная катастрофа.

В то же время государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи обвинила мульман - представителей этнического меньшинства рохинджа в "большом айсберге дизинформации" относительно ситуации в регионе.

Напомним, конфликт на этно-религиозной почве между мусульманами-рохинджа и буддистами-бирманцами в штате Ракхайн длится более ста лет. Но он существенно обострился в 2011 году, когда Мьянма перешла от военного к гражданскому правлению.