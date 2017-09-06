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Главная » Мир » Из Мьянмы уже бежали 150 тыс. мусульман, - ООН

Из Мьянмы уже бежали 150 тыс. мусульман, - ООН

Из Мьянмы уже бежали 150 тыс. мусульман, - ООН
Фото из открытых источников

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупреждает об опасности гуманитарной катастрофы в регионе

06.09.17 11
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Количество беженцев в Бангладеш из-за конфликта между властями Мьянмы и мусульманами приближается к 150 тыс. Об этом заявили в Организации объединенных наций, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. 

В организации предупредили, что в Мьянме есть риск этнических чисток, который может привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.  В своем письме к Совету безопасности ООН генсек Антониу Гутерриш выразил беспокойствие, что результатом насилия в Мьянме может стать гуманитарная катастрофа.

В то же время государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи обвинила мульман - представителей этнического меньшинства рохинджа в "большом айсберге дизинформации" относительно ситуации в регионе.

Напомним, конфликт на этно-религиозной почве между мусульманами-рохинджа и буддистами-бирманцами в штате Ракхайн длится более ста лет. Но он существенно обострился в 2011 году, когда Мьянма перешла от военного к гражданскому правлению.

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