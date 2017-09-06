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Главная » Мир » США не отказываются от ядерного соглашения с Ираном, - посол в ООН

США не отказываются от ядерного соглашения с Ираном, - посол в ООН

США не отказываются от ядерного соглашения с Ираном, - посол в ООН
Никки Хейли / Фото: Associated Press

И это несмотря на то, что Тегеран нарушает договоренности

06.09.17 24
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Соединенные Штаты могут в октябре найти нарушения Ираном ядерного соглашения 2015 года, но это не означает выхода Вашингтона из договора.

Об этом заявила во вторник посол США в ООН Никки Хейли, сообщает Радио Свобода.

"Если президент решит не удостоверять соответствие действий Ирана положениям соглашения, это не будет означать, что Соединенные Штаты отказываются от него. Мы останемся преданными соглашению, если оно защитит безопасность Соединенных Штатов", - сказала Хейли.

Администрация Трампа уже дважды подтверждала соблюдение Ираном ядерного соглашения.

По американскому закону, Госдепартамент обязан сообщать Конгрессу каждые 90 дней, выполняет ли Иран ограничения ядерной деятельности, предусмотренные соглашением в обмен на ослабление международных санкций.

Следующий срок отчета наступает в октябре, и президент США Дональд Трамп считает, что к тому времени Соединенные Штаты найдут признаки нарушений со стороны Тегерана.

Напомним, недавно Иран испытал комплекс ПВО собственного производства.

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