Российский оппозиционер считает, что его оппоненты дошли до "символизма настолько глубокого, что его не понять даже"

В аэропорту "Домодедово" на российского оппозиционера Алексея Навального неизвестные пытались одеть связку сарделек. Об инциденте политик рассказал на своем сайте.

"Выхожу из зоны досмотра "Домодедово" - туда, где встречающие. Вижу - камера, снимает кто-то. Наверное, думаю, Лайфньюз. Они меня всегда снимают. Сразу у барьера подходит девица: Алексей, можно с вами сфотографироваться? Конечно - говорю - можно и останавливаюсь. В этот момент сзади налетает трое чертей и набрасывают мне на плечи СВЯЗКУ САРДЕЛЕК", - пишет Навальный.

Оппозиционер добавил, что его противники дошли до "символизма настолько глубокого, что его не понять даже".

Позже видео инцидента опубликовал российский пропагандистский ресурс Life.ru.

Напомним, в апреле на Алексея Навального в очередной раз совершили нападение, облив зеленкой. В результате оппозиционер получил химический ожог глаза.