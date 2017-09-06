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Главная » Мир » Евросуд постановил, что ЕС имеет право устанавливать квоты на мигрантов для своих членов

Евросуд постановил, что ЕС имеет право устанавливать квоты на мигрантов для своих членов

Евросуд постановил, что ЕС имеет право устанавливать квоты на мигрантов для своих членов
Фото: depo.ua

Словакия и Венгрия не хотят принимать беженцев

06.09.17 31
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Европейский суд в Люксембурге в среду отклонил жалобы Словакии и Венгрии относительно миграционной политики ЕС и квот на мигрантов. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Суд отклоняет иски, поданные Словакией и Венгрией относительно временного механизма обязательного переселения просителей убежища", - говорится в заявлении суда.

Европейский суд также пришел к выводу, что ЕС имел право давать указания национальным правительствам относительно принятия в рамках квот преимущественно сирийских беженцев, находящихся в Италии и Греции.

"Механизм, который является пропорциональным, фактически способствует тому, что Греция и Италия смогут бороться с влиянием миграционного кризиса 2015 года", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, в сентябре 2015 года министры внутренних дел стран ЕС приняли решение о перераспределении из Греции и Италии внутри ЕС около 120 тыс. беженцев. Будапешт и Братислава выступали против квот на прием беженцев и впоследствии обжаловали это решение в суде.

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