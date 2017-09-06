Евросуд постановил, что ЕС имеет право устанавливать квоты на мигрантов для своих членов

Европейский суд в Люксембурге в среду отклонил жалобы Словакии и Венгрии относительно миграционной политики ЕС и квот на мигрантов. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Суд отклоняет иски, поданные Словакией и Венгрией относительно временного механизма обязательного переселения просителей убежища", - говорится в заявлении суда.

Европейский суд также пришел к выводу, что ЕС имел право давать указания национальным правительствам относительно принятия в рамках квот преимущественно сирийских беженцев, находящихся в Италии и Греции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖ: Самой старой беженке в мире отказано в убежище в Швеции

"Механизм, который является пропорциональным, фактически способствует тому, что Греция и Италия смогут бороться с влиянием миграционного кризиса 2015 года", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, в сентябре 2015 года министры внутренних дел стран ЕС приняли решение о перераспределении из Греции и Италии внутри ЕС около 120 тыс. беженцев. Будапешт и Братислава выступали против квот на прием беженцев и впоследствии обжаловали это решение в суде.