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Главная » Мир » Испания и Марокко разоблачили террористическую ячейку

Испания и Марокко разоблачили террористическую ячейку

Испания и Марокко разоблачили террористическую ячейку
Фото: instagram.com/barcelona_GUВ

По подозрению в подготовке терактов задержаны шестеро человек

06.09.17 68
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Испанская полиция и органы безопасности в Марокко разоблачили центр джихадистов, который вел подготовку для совершения масштабных терактов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.es.

В джихадистский террористический центр входили шесть человек. Пять человек были задержаны в Марокко и один - в Мелилье, испанском анклаве в Северной Африке. Пять подозреваемых - граждане Марроко, один из которых проживал в Испании, а шестой - испанский гражданин марокканского происхождения. 

"Следствие, проведенное марокканскими службами безопасности, показало, что эта группа планировала широкомасштабные террористические атаки, проводя ночные встречи, в ходе которых они проводили физическую подготовку и имитировали убийства путем обезглавливания", - сообщили в министерстве внутренних дел Испании.

Подозреваемый лидер ячейки, 39-летний марокканец, проживающий в Мелилье, был задержан во время посещения соседней страны. Его подозревают в вербовке молодежи в центре для перевоспитания, где он работал и распространял пропаганду терроризма.

Напомним, 17 августа на бульваре Рамбла в Барселоне фургон въехал в толпу людей, в результате чего погибли 16 человек, и более 100 получили ранения. Позже, в ночь на 18 августа, в городе Камбрильсе террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов, после чего были ликвидированы в результате спецоперации полиции. Через несколько дней каталонская полиция ликвидировала главного подозреваемого в организации и совершении теракта в Барселоне – Юнеса Абуяакуба. Задержаны четверо подозреваемых.

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