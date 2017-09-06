Испания и Марокко разоблачили террористическую ячейку

Испанская полиция и органы безопасности в Марокко разоблачили центр джихадистов, который вел подготовку для совершения масштабных терактов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.es.

В джихадистский террористический центр входили шесть человек. Пять человек были задержаны в Марокко и один - в Мелилье, испанском анклаве в Северной Африке. Пять подозреваемых - граждане Марроко, один из которых проживал в Испании, а шестой - испанский гражданин марокканского происхождения.

"Следствие, проведенное марокканскими службами безопасности, показало, что эта группа планировала широкомасштабные террористические атаки, проводя ночные встречи, в ходе которых они проводили физическую подготовку и имитировали убийства путем обезглавливания", - сообщили в министерстве внутренних дел Испании.

Подозреваемый лидер ячейки, 39-летний марокканец, проживающий в Мелилье, был задержан во время посещения соседней страны. Его подозревают в вербовке молодежи в центре для перевоспитания, где он работал и распространял пропаганду терроризма.

Напомним, 17 августа на бульваре Рамбла в Барселоне фургон въехал в толпу людей, в результате чего погибли 16 человек, и более 100 получили ранения. Позже, в ночь на 18 августа, в городе Камбрильсе террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов, после чего были ликвидированы в результате спецоперации полиции. Через несколько дней каталонская полиция ликвидировала главного подозреваемого в организации и совершении теракта в Барселоне – Юнеса Абуяакуба. Задержаны четверо подозреваемых.