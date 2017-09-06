Еврокомиссия грозит судом Чехии, Венгрии и Польше из-за отказа принимать мигрантов

Три страны Евросоюза не приняли ни одного беженца

Еврокомиссия готова в ближайшие недели инициировать судебные иски против Польши, Чехии и Венгрии, за которыми могут последовать штрафы для этих стран из-за отказа принимать просителей убежища в рамках программы ЕС по расселению мигрантов.

Об этом в среду заявил комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос, выступая после решения Европейского суда оставить в силе законность квот на принятие мигрантов, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Если государства-члены, которые не приняли ни одного мигранта или не делают этого долгое время, не изменят своего отношения, мы будем вынуждены перейти к последнему шагу процедуры привлечения к ответственности – подадим в Европейский суд на Польшу, Венгрию и Чехию", - сказал Аврамопулос.

Европейский суд вправе налагать штрафы на правительства, которые не придерживаются законодательства ЕС.

Напомним, Европейский суд отклонил жалобу Венгрии и Словакии, которые оспаривали механизм обязательного переселения мигрантов.