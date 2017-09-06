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Главная » Мир » Украинцы стали самой большой трудовой диаспорой в Чехии

Украинцы стали самой большой трудовой диаспорой в Чехии

Украинцы стали самой большой трудовой диаспорой в Чехии
Фото: Gp.by

В стране работают 70 тысяч наших соотечественников

06.09.17 65
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В Чехии работают около 70 тыс. украинцев. Об этом во время экономического форума в Кринице-Здруй (Польша) рассказал заместитель министра труда и социальной политики Чехии Томаш Петричек, сообщает Европейская правда.

"Сейчас мы имеем 300 тыс. заявок от украинцев на работу в Чехии и до 200 тыс. вакансий для трудоустройства украинцев. Это означает, что количество украинских работников в Чехии будет расти. И это при том, что они уже являются крупнейшей трудовой общиной в нашей стране", - сказал Петричек.

По словам чиновника, государственная политика в Чехии настроена на содействие трудоустройству украинцев.

"У нас есть проблемы на рынке труда, которые мы не можем решить без работников из третьих стран. Поэтому мы вводим упрощенную систему для трудоустройства работников, имеющих высокую профессиональную квалификацию, которой не хватает на нашем рынке. Также мы думаем над мерами, которые упростят трудоустройство для работников со средней квалификацией", - отметил он.

Напомним, в Польше официально работают более 270 тыс. украинцев.

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