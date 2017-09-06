Приднестровье хочет стать наблюдателем при ООН

Лидер непризнанной республики Вадим Красносельский намерен просить статус, как у Палестины

Приднестровье намерено попросить статус наблюдателя при ООН. Об этом в местном "парламенте" заявил лидер непризнанной республики Вадим Красносельский, передает РБК-Украина.

"Предлагаю совместно обратиться в ООН с просьбой придания Приднестровью особого статуса. В мировой практике есть примеры - это Палестина. Мы тоже имеем на это полное право", - заявил Красносельский.

Он также выразил обеспокоенность обострением отношений с Молдовой и стагнацией на переговорах.

"Если не брать в учет период, когда здесь шла война, то сегодня ситуация - самая сложная с точки зрения внешнего фактора", - добавил Красносельский.

Напомним, парламент Молдовы принял заявление с требованием вывода российских войск с территории Приднестровья. За принятие документа проголосовал 61 депутат. В свою очередь пророссийская оппозиция покинула зал заседания в знак протеста.

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский после этого обвинил Молдову в подготовке "эскалации конфликта".