На "Западе-2017" будут присутствовать трое наблюдателей НАТО

Все требования по уровню открытости к подобным учениям Россия пока не выполняет

НАТО направит трех своих представителей наблюдать за ходом российско-белорусских учений "Запад-2017". Об этом на пресс-конференции в Эстонии заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Интерфакс-Украина.

"Мы отправляем трех экспертов на учения, получив приглашение от России и Белоруссии. Но этого приглашения недостаточно для обеспечения того уровня транспарентности, которого требует ОБСЕ", - сказал он.

По его словам, для соответствия требованиям, содержащихся в Венском документе, нужно организовать проведение "брифингов по сценарию учений и их ходу, а также - предоставить возможность поговорить с отдельными военнослужащими и совершить облет места проведения учений".

"Мы призываем Россию действовать в соответствии с положениями и с духом Венского документа. Транспарентность и предсказуемость становятся еще более востребованными в ситуациях, когда напряженность возрастает. Это позволяет снизить риск недопонимания и инцидентов", - резюмировал Столтенберг.

Напомним, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" состоятся 14-20 сентября. По информации некоторых СМИ, в частности британского The Guardian, в этих учениях могут участвовать до 100 тыс. военнослужащих.