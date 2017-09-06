В пригороде Парижа полиция обнаружила взрывчатку "мать сатаны"

В пригороде Парижа во Франции полиция проводит антитеррористическую операцию после обнаружения взрывчатки "мать сатаны" в одном из домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.
По делу задержаны двое подозреваемых. Следствие ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры.
В ходе обыска в пустующей квартире в коммуне Вильжюиф к югу от столицы полицейские обнаружили взрывчатку и компоненты для ее изготовления. По информации телеканала BFMTV, там же хранились газовые баллоны, бутылки с ацетоном и другие вещества, электрические провода.
Кроме того, в квартире нашли документы на арабском языке религиозного содержания.
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Взрывчатка "мать сатаны" на основе трипероксида ацетона отличается легкостью изготовления, но является крайне нестабильной. В последние годы террористы несколько раз использовали ее для организации взрывов в странах Западной Европы.