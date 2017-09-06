В Чите, административном центре Забайкальского края России, сошли с рельсов несколько железнодорожных платформ, перевозивших военную технику. Об этом сообщает российское информагентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа РФ.

Инцидент произошел в среду, 6 сентября, на перегоне ж/д станции.

"Техника перевозилась без личного состава. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Забайкальской железной дороги сообщили, что с рельсов сошли 10 вагонов грузового поезда. Как отмечают в ведомстве, вследствие происшествия "угрозы экологической безопасности нет, на движение пассажирских поездов ситуация не повлияла".

По другой информации, обнародованной в СМИ, произошел сход 11 грузовых платформ и трех вагонов сопровождения.

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В соцсетях появились фото с места инцидента, на которых видно, что состав, в частности, перевозил БМП и военные автомобили.