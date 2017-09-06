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Главная » Мир » Крупнейший европейский лоукостер изменяет правила перевозки ручной клади
Крупнейший европейский лоукостер изменяет правила перевозки ручной клади
Фото: TUT.by

Крупнейший европейский лоукостер изменяет правила перевозки ручной клади

Ryanair снижает цены на провоз багажа и увеличивает его разрешенный вес

06.09.17 428
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Крупнейший лоукостер Европы – авиакомпания Ryanair с 1 ноября вносит изменения в правила провоза ручной клади. Об этом сообщает УНИАН.

В настоящее время пассажиры имеют право брать с собой в салон без дополнительной оплаты две сумки. Однако, как отмечают в авиакомпании, пассажиры стараются максимально использовать эту возможность и приносят в салон по две большие сумки. Они создают неудобства для других пассажиров и задерживают посадку, пока пытаются пристроить свои сумки куда-нибудь в салоне.

С 1 ноября пассажиры Ryanair по-прежнему смогут бесплатно провозить две небольшие сумки, однако одну из них им придется сдавать у выхода на посадку, откуда они будут отправляться в грузовой отсек самолета. При этом Ryanair снижает цены на провоз багажа с €35 до €25 и увеличивает разрешенный вес багажа с 15 кг до 20 кг.

Напомним, 15 марта авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. 10 июля генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair аэропорт ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины.

14 июля Омелян заявил, что авиакомпания Ryanair готова к возобновлению переговоров с государственным аэропортом "Борисполь".

 

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