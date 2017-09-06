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Главная » Мир » Трамп не исключил использование военных мер для сдерживания КНДР

Трамп не исключил использование военных мер для сдерживания КНДР

Трамп не исключил использование военных мер для сдерживания КНДР
Дональд Трамп / Фото: abcnews.com

Однако это не является первоочередным вариантом разрешения ситуации

06.09.17 126
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут прибегнуть к военным мерам в отношении КНДР, однако это не является первоочередным вариантом разрешения ситуации. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, военные меры в отношении Северной Кореи не исключены, однако Вашингтон не рассматривает их как основной метод для сдерживания ядерной программы Пхеньяна.

"Посмотрим, что будет происходить", – заявил он.

При этом американский лидер отметил, что накануне провел телефонные переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином, которые прошли в дружественном тоне.

Напомним, ранее Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

Мировое сообщество осудило действия Северной Кореи.

Президент США Дональд заявил о готовности Вашингтона в ответ на ядерное испытание Пхеньяна прекратить торговые связи со всеми странами, поддерживающими КНДР.

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