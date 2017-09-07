В НАТО будут внимательно наблюдать за учениями "Запад-2017"

Столтенберг отметил, что уровень открытости России по учениям не соответствует международным стандартам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит "неминуемой угрозы" от совместных учений России и Беларуси "Запад-2017".

В то же время генсек НАТО раскритиковал Москву за недостаточную открытость в отношении этих учений, сообщает Радио Свобода.

В частности, Столтенберг отметил, что уровень открытости России по учениям не соответствует международным стандартам. Их пригласили посетить только трех представителей НАТО, а это не соответствует тому уровню, которого требуют нормы ОБСЕ.

По его словам, в НАТО будут внимательно наблюдать за учениями, но одновременно будут сохранять спокойствие.

Напомним, с 14 по 20 сентября на территории Беларуси пройдут совместные белорусско-российские военные маневры. Планируется, что в учениях примут участие до 13 тысяч военнослужащих.